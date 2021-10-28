北方冷高壓恐再度南下，氣象達人彭啟明表示，下波降溫時間點預測約在11月10至12日，北方冷高壓有機會再度南下，至於冷氣團南下時間則要等到12月，才有較劇烈的降溫。

彭啟明今天在臉書透露下一波天氣變化的時間點，根據各國數據，有些預測落在11月中上旬，約11月10至12日，北方冷高壓有機會再度南下，導致大降溫，但變數仍很多，保持關注就可以了。

彭啟明指出，通常11月時氣溫會慢慢下滑，要有較劇烈的降溫通常要到12月冷氣團南下，但整體而言，深秋的時節仍要提防溫度的波動，會比夏季來得大很多，尤其對於呼吸器官敏感或是心血管疾病的患者，都要特別注意。

對於今年冬天會很冷的消息，彭啟明指出，這主要是反聖嬰的發展趨勢，但目前所有的預測都是中等偏弱的反聖嬰為主，尚未有偏強反聖嬰的強烈訊號，認為反聖嬰現象主要影響高緯度為主，關聯性比中低緯度的台灣來得強。

至於近日天氣，彭啟明表示，今天持續受東北風影響，不過水氣不多，冷空氣不強，只有北部、東北部、宜花偶有局部陣雨，預期類似天氣將會持續7至10天以上，有時可能水氣增多，或是東北風稍增強，但相對之下變化幅度不大，都很穩定。