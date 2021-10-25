中央氣象局表示，未來一周仍受東北風影響，桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，午後南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨；今年第20號颱風「瑪瑙」今(25日)上午已經形成，至於另一個在南海的低壓，氣象達人彭啟明表示，有機會發展為今年第21號颱風「妮亞圖」，預期將往越南方向前進，目前對台灣沒有直接影響。

還沒冷完！下波冷空氣周四報到 氣象局最新說明｜2021.10.25

明天(26日)台灣附近仍是東北風的環境，北部、東北部早晚稍涼，低溫約21度左右，迎風面的基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，大台北地區偶爾也有零星短暫雨，其他地方為多雲到晴的天氣，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨；白天高溫方面，桃園以北及宜蘭約24至26度，其他地方27至30度，感受上較溫暖舒適。

25至26日定量降水預報。(圖/氣象局)

位於關島西方海面的輕度颱風「瑪瑙」25日下午2時距離鵝鑾鼻東南東方約1900公里，以每小時8公里速度向西北轉北進行，朝日本東南方海面前進，對台灣天氣暫無直接影響。另外一個是在南海的低壓，氣象達人彭啟明表示，也有機會發展成為熱帶性低氣壓，或再成為今年第21號颱風妮亞圖，預期將往越南方向前進，也對台灣沒有直接影響。彭啟明說，10到11月有颱風不是異常，平均10月有3.5的颱風生成，11月也有2.2個，並沒有太特殊之處。

氣象局表示，周三至周六(27日至30日)東北風影響，北部、東北部早晚仍涼，迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

下周日至下周一水氣增多，降雨範圍增加，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。11月2日至4日台灣仍處於東北風的環境，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。