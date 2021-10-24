受到東北季風及華南雲雨區東移影響，氣象局發布北北基宜4縣市大雨特報，今天宜蘭、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。而未來一周天氣如何？氣象局表示，明起東北季風減弱，氣溫梢回升，但未來一周持續受東北風影響，周一至下周二(25日至11月2日)一連9天桃園以北及東半部仍濕涼有局部短暫雨。

氣象局表示，今天水氣仍多，北台灣降雨時間較長，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢明顯，有局部大雨發生機率，花東及中部山區也有局部短暫雨，其他地區多雲偶有零星短暫雨。

氣溫方面，氣象局表示，台灣本島今晨最低溫在新北富貴角17.5度，今天全台各地早晚有涼意，北台灣低溫18、19度，其他低溫約21至23度，沿海空曠地區及近山區的平地溫度可能比都會區更涼些，白天新竹以北及宜蘭整天濕涼、高溫僅21到23度，苗栗及花蓮高溫24至26度，中南部及臺東高溫27到30度，須留意溫度變化，適時增添衣物以免受涼。

至於未來一周天氣，氣象局指出，明天（25日）起東北季風減弱，氣溫稍回升，但明天至周六（30日）還是受到東北風影響，桃園以北及東半部有局部短暫雨，其中明天北部山區有短暫雨，降雨雖相較之前幾天逐漸趨緩，但桃園以北及東半部仍是斷斷續續有雨，氣溫20至26度，南部及中部山區則是午後有局部短暫陣雨。

氣象局指出，下周日到下周二(31日至11月2日)台灣仍處於東北風的環境，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫陣雨，等於未來9天還是濕涼有雨的天氣。