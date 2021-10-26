中央氣象局表示，本周台灣附近的水氣減少，今(26日)北部也終於轉晴回溫，不過明(27日)晚上東北風冷空氣南下，氣溫下降，周四起東北風稍強，迎風面有短暫雨，下周日開始水氣再增，北台灣又將轉為濕涼的天氣。
明天(27日)台灣附近仍是東北風的環境，早晚稍涼，清晨氣溫各地大約21、22度，南部地區會再高一些，大約23、24度，降雨範圍主要在迎風面的基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，大台北地區偶爾有零星短暫雨，其他地方多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨；白天高溫方面，桃園以北及宜蘭、花蓮約24至26度，其他地方27至30度，感受上較溫暖舒適。
第20號輕度颱風「瑪瑙」位於台灣東方約1900公里遠的海面上，未來朝日本東方海面前進，對台灣天氣沒有直接影響。
周四至周六(28日至30日)東北風影響，北部、東北部早晚仍涼，迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區偶爾也有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；周四午後南部地區也有局部短暫陣雨。
下周日至下周二(31日至11月2日)水氣增多，降雨範圍增加，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。11月3日至5日臺灣仍處於東北風的環境，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。
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