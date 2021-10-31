不少民眾趁著天氣晴朗攜家帶眷外出散心。（陳信翰攝）

不少民眾趁著天氣晴朗攜家帶眷外出散心。（陳信翰攝）

不少民眾趁著天氣晴朗攜家帶眷外出散心。（陳信翰攝）

不少民眾31日趁著天氣晴朗外出踏青。（陳信翰攝）

民眾趁著天氣晴朗，為毛小孩戴上太陽眼鏡外出踏青。（陳信翰攝）

民眾趁著好天氣攜家帶眷外出遊玩。（陳信翰攝）

中央氣象局表示，31日開始到周三臺灣受東北風影響，以東半部下雨、西半部穩定的天氣型態為主，但下周日又要變天，預計北邊將有鋒面接近臺灣，各地將有明顯降雨。不少民眾趁著天氣晴朗出遊踏青。包括大稻埕碼頭和華山藝文特區都出現不少出遊的人潮。