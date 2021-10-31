用鏡頭看台灣》氣溫回暖 民眾趁天氣晴朗出遊踏青 20:442021/10/31 中時 王爵暐 、 陳信翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大稻埕碼頭出現許多出遊人潮。（陳信翰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不少民眾趁著天氣晴朗攜家帶眷外出散心。（陳信翰攝） 不少民眾趁著天氣晴朗攜家帶眷外出散心。（陳信翰攝） 不少民眾趁著天氣晴朗攜家帶眷外出散心。（陳信翰攝） 不少民眾31日趁著天氣晴朗外出踏青。（陳信翰攝） 民眾趁著天氣晴朗，為毛小孩戴上太陽眼鏡外出踏青。（陳信翰攝） 民眾趁著好天氣攜家帶眷外出遊玩。（陳信翰攝） 中央氣象局表示，31日開始到周三臺灣受東北風影響，以東半部下雨、西半部穩定的天氣型態為主，但下周日又要變天，預計北邊將有鋒面接近臺灣，各地將有明顯降雨。不少民眾趁著天氣晴朗出遊踏青。包括大稻埕碼頭和華山藝文特區都出現不少出遊的人潮。 時論廣場》推移藍白板塊的關鍵（陳冠安） 惠普前總經理 王宏任首辦攝影展 #民眾 #出遊 #踏青 #用鏡頭看臺灣 #氣溫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉市發消費金 民眾直呼像過年 04:102021/10/31 地方新聞 無痛存退休金》「以房養老」 好不好 完整解析一次看 08:302021/10/31 財經 全台最宜居城市！他讚台中實至名歸 網曝2大缺點：真的不行 07:312021/10/31 財經 台灣女星懷胎4月照拍武打戲 導演老公不心疼：拍到不能拍為止 17:102021/10/31 娛樂 疫後跨境電商夯 蝦皮公布台灣品牌南向新契機 19:562021/10/31 財經 傻眼！遊客爽騎象龜拍照打卡 目擊民眾：根本虐待動物 16:312021/10/31 社會 陳柏惟遭罷免後最新政黨聲量曝光 這黨暴衝最多 13:202021/10/31 政治 蔡英文出席請願運動百年展 近30位請願民眾卻只能隔中正路陳情 11:442021/10/31 政治 小開被女副總誘上床壞壞 偷情對話全都錄：我把你XX綁著 14:112021/10/31 社會 蔡淑臻閉氣哀號 鄭人碩腳腫如網球 04:102021/10/31 娛樂新聞 製造業扛壓力鍋 10月PMI可望加速擴張 04:102021/10/31 專題周報 生活熱門新聞 好市多褲子不能試穿怎麼挑？店員傳授1招更方便 不用跑兩趟 - 生活 台北老字號牛肉麵預告歇業 好吃到日廠砸百萬求秘方 - 生活 她拿五倍券到全聯消費 下秒收1簡訊喜喊：10倍回饋 - 生活 台大碩士只領34K 遭「學店」主管嗆不適用 她PO文釣一票苦主 - 生活 美國再贈150萬劑莫德納疫苗 AIT：明天抵台 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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