1218公投倒數，國民黨與民進黨紛紛啟動全台宣講、全面備戰，而身為台灣第三大黨的台灣民眾黨，也展開公投拜票，6日民眾黨彰化縣黨部到市場、夜市等地宣講，針對普遍民眾最在意的食安議題「反萊豬」與民眾討論，獲得民眾大力支持，大喊「拒吃毒豬肉」。

6日民眾黨彰化縣黨部到市場、夜市等地宣講，針對普遍民眾最在意的食安議題「反萊豬」與民眾討論，獲得民眾大力支持，大喊「拒吃毒豬肉」。(民眾黨提供／吳建輝彰化傳真)

台灣民眾黨彰化縣黨部環彰計畫開跑，光6日一天就展開馬拉松式的「拜票」，由主委張雪如率領幹部、黨員在各市場、夜市宣導，一早在南彰化員林華成市場拜票，下午又到周末人潮鼎盛的鹿港老街，接著趕往八卦山天空步道市集，一路到晚上駐點精誠夜市，呼籲所有民眾出來投下神聖的一票。

張雪如(右)說，民眾黨對公投態度並非「兩好兩壞」，因黨主席柯文哲認為，不能將國家變成是非題，應該要將國家建立為申論題，否則就不是民主自由的國家。(民眾黨提供／吳建輝彰化傳真)

民眾表示誰敢吃？萊豬到底安不安全，源頭怎麼管理，政府都沒有公開透明，搞得百姓人心惶惶，因此絕對不同意政府進口萊豬，不管如何，台灣人要團結，一定要站出來護健康，相挺國產豬。

張雪如表示，今天到市場來以食安為主，市場民眾大多負責家裡飲食，因此對食安特別重視，對於萊豬進口多數民眾持反對意見，特別是每個攤商都貼有「台灣豬」標誌，也大聲反對政府進口含有萊克多巴胺的肉品。

張雪如說，民眾黨對公投態度並非「兩好兩壞」，因黨主席柯文哲認為，不能將國家變成是非題，應該要將國家建立為申論題，否則就不是民主自由的國家，也呼籲所有彰化的鄉親，捍衛自己的權益，1218大家一起站出來投下護食安、護藻礁，為護台灣投下神聖的一票。