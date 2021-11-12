瓦城泰統集團（2729）公布第三季財報，第三季營收8.44億元、稅後淨損0.24億、EPS 1.06元；前三季合併營收30.3億，年減11.07％，稅後淨利0.8億元，前三季每股純益(EPS) 3.54元。

展望第四季，瓦城10月營收4.13億元、月增34.94％、年增1.31％，創同期新高，顯示營運已回歸正常，隨疫情趨緩、內需餐飲市場回溫，振興五倍券及各式加碼券刺激消費，加上年底進入聚餐旺季，第四季將再開出三家分店的瓦城，營運動能持續增強、業績可望逐月成長。

新冠肺炎疫情於今年5月於國內爆發後，三級警戒導致餐飲業面對近年來最嚴峻考驗，多年來瓦城集團穩健經營奠下優質基底，靈活整合線上線下資源，秉持「美味」與「創新」精神穩定投入，快速因應市場需求，佈局品牌雲端店、推出個人餐點、開發線上商城新品，加上於熱點區自建外送車隊，在疫情艱困期仍靠著優異的外帶外送服務量能衝出亮眼成績，為第三季表現回穩帶來顯著貢獻。

隨國內疫情控制得宜，疫苗覆蓋率也因疫苗穩定到貨持續拉升，增加民眾外出消費信心。餐飲內用限制於9月起解禁後，消費市場一解三級警戒期間的悶氣，外出人潮明顯增加，百貨週年慶、連假消費、振興五倍券及各式加碼券、行銷活動的利多加持，促使買氣大爆發，加速市場回溫；集團在疫情期間落實六大安心保證，解封後成功吸引來客迅速回流，內用人潮幾已回復至疫情前水準，近日推出「安心餐廳2.0」，提供民眾值得信賴的用餐環境，把握第四季聚餐旺季的暢旺商機，全力衝刺最後一季營運表現。

瓦城泰統集團董事長徐承義表示，集團持續升級安心服務和優質的餐點，在餐飲全面內用後，顧客加速回流，來客明顯躍升，所以10月份營收創同期新高，非常欣慰。可預期的是，目前疫情持續穩定，接下來迎接年底餐飲旺季，期待有更好的業績表現。

迎接第四季，瓦城全力搶攻四大商機，衝刺年底餐飲旺季。一、年底前持續展店搶攻新市場商機，依循各品牌既定之發展策略，佈局重要熱門商圈與進駐新商場，預計年底前將再開出一家「時時香」及二家「大心」，恢復疫情前展店水準。二、推冬季新菜搶攻聚餐商機，時序進入立冬後天氣有感降溫，熱湯或鍋物更是每年冬季大受國人歡迎的定番美食；看準國人消費習慣，集團預計將推出冬季新菜搶聚餐商機，讓今年冷的有感的冬天有瓦城集團相伴，暖心又暖胃。三、振興五倍券搶回流消費商機，隨振興五倍券陸續回流使用，與近期各式加碼券帶來的熱絡消費，集團持續強打「5倍異國美味Fun大回饋券」實體券活動搶第一波消費熱潮，後續可望「500元人氣招牌菜組合」與「三大通路優惠大禮包」帶來的回流效應，發揮最大消費縱效。四、防疫規範放寬，搶尾牙春節圍爐商機，因應指揮中心鬆綁邊際檢疫措施，預計將吸引大批旅居國外台人回國過節，年菜市場更有望成長二成，上看60億元。

瓦城集團亦提早佈局開放尾牙春酒預訂，預計以「安心餐廳2.0」、「優質美味」兩大優勢，成為消費者過節聚餐首選，力推營收推升。