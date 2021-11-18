台北溫泉季25日起跑。（楊亞璇攝）

2021台北溫泉季將於11月25日至29日展開，今年以「集氣北投．療浴祈豐年」為主題，在疫情影響下，經濟亟需振興，特別規畫祈福集氣活動，期望療浴同時療癒今年所帶來的不安與限制，來北投祈福集氣迎豐年。使用熊好券、五倍券等都享有更多額外優惠。觀傳局長劉奕霆表示，天天泡、周周泡、月月泡，泡到疫情退散為止。

今日台北溫泉季宣傳記者會，台北市溫泉發展協會理事長周水美與北投地區的溫泉旅館業者攜手站台，邀請民眾25日來北投，歡迎民眾品嚐道地小吃、享受北投湯泉，感受在地文化風情。

今年有文創伴手禮展出，並增加線上購物節概念，將於26日至28日晚上進行直播銷售，還有女巫嬉遊記集點抽獎活動，及AR體驗及店抽獎活動。

另外，還邀請歌手與樂團星光夜唱的北投集氣音樂會，歡迎民眾揪團遊北投泡溫泉、嘗美食、看表演，體驗北投泡湯文化之旅。

周水美表示，北投溫泉是台灣溫泉的龍頭，很多民眾很期待，這幾天文宣出去後電話不斷，今年優惠更多，有熊好券、五倍券、好食券、國旅券等都有優惠，「優惠再優惠、打折再打折」，台北有很多美食、購物好地方，更有好山、好水、好溫泉，相信大家到北投會非常健康，一起集氣讓大家生意興隆。

觀傳局長劉奕霆表示，台北溫泉季享譽盛名，不管疫情發展都持續辦理，溫泉對身體好，也有祈福效果，希望大家多多參與，北市府有台北購起來活動，只要有200元發票，歡迎大家日日抽、周周抽、月月抽，他也要邀請大家一路泡，「天天泡、周周泡、月月泡」，泡到破皮，泡到身體健康、疫情退散為止。