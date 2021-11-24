高雄市政府民政局舉辦的「來趣左營購消遙」，26日將由「紙風車劇團」帶頭，掀起「蓮潭光影文創市集」、「主題文化導覽」、「蓮潭光影展演」、以及「左營大福袋、趣左營抽大獎」系列活動，主辦單位特別整合左營50間精選商家，發行2萬份優惠護照，吸引觀光客前進左營，體驗文化舊城之美，還可摸獎Gogoro、智慧型手機等獎品。

主辦單位24日表示，「來趣左營購消遙」系列活動，首先登場的紙風車劇團將在11月26日左營舊城國小演出《紙風車的魔法書》，帶領小朋友進入奇幻魔法世界，一起體驗巫婆的生活和互動，將不同的劇場手法與藝術形式發揮無限想像，同時也把日常生活中有趣的題材，透過舞蹈、音樂、燈光、美術，以及創意編導，變成藝術性與娛樂性兼顧的兒童戲劇。

主辦單位說，為了延續「來趣左營購消遙」活動熱潮，並擴大周邊產業效益，11月27日和28日將在蓮潭路北極亭至春秋閣前綠帶區，辦理「蓮潭光影文創市集」，匯集左營在地、品牌商家、嚴選美食、質感小物及精采的街頭藝術展演，現場每日抽出Gogoro VIVA KEYLESS、智慧型手機、任天堂Switch等豐富大獎。

「來趣左營購消遙」也攜手「舊城文化協會」，推出多條深度文化導覽行程，要讓觀光客深入了解左營古蹟、廟宇、眷村文化、環潭美景，11月22日起，每日晚間五點半，「蓮潭光影展演」璀璨光影，則將點亮慈濟宮-龍虎塔、啟明堂-春秋閣、北極亭-玄天上帝及清水宮-清水祖師等4座廟宇。