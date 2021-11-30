資誠PwC聯合會計師事務所30日發布《2021全球消費者洞察報告》指出， 越來越多的消費者重返店內購物，且消費者未來將在戶外娛樂和旅行上增加花費。

報告顯示，已接種疫苗者對未來的樂觀程度比未接種疫苗者高出23個百分點，在家工作者的樂觀程度比「非在家工作者」高出10個百分點。而實體店購物回溫，手機購物也持續成長；41％消費者每天或每周透過手機購物。在過去六個月中，59％消費者對其個人資料保護的警覺程度有所提高。

PwC對全球26個地區的9370名消費者進行調查，當受訪者考慮其所在國家的疫情，已接種疫苗的人比未接種疫苗的人對未來更加樂觀，已接種疫苗的人中有66％持樂觀態度，相比之下，未接種疫苗者為43％。

工作場域的安排也影響了對未來的樂觀程度，在家工作的人（68％）比「非在家工作」的人 （58％）更樂觀，多了10個百分點。

隨著樂觀情緒上升，消費者計劃在戶外活動上花費更多，包括店內購物、娛樂和旅行。其中，店內購物正在復甦，約半數（48％）的受訪者表示每周至少光顧實體店面一次，近四分之三 （72％） 的受訪者「可能」在未來6個月內光顧實體賣場。

而消費者計劃在食品雜貨（41％）、時尚（33％）和健康與美容（30％）增加支出，進一步推動經濟復甦。另外，全球近三分之一（31％）的消費者預計在未來六個月內增加旅行支出，其中82％已接種疫苗。

資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長劉鏡清表示，對於企業領袖來說，企業需理解採納彈性工作和疫苗接種，建立支持性的工作場所政策，促進員工的健康和福祉，不僅可以幫助企業重新改寫與員工的社會契約，還可以產生商業利益。

嬰兒潮世代是在店內購物長大的世代，但本調查發現，Z世代（18至22歲）在過去12個月內在店內購物的可能性（45％）和嬰兒潮世代幾乎一致（44％）。調查也發現，越來越多消費者用手機進行網路購物。近一半（41％）受訪者表示每周至少使用智慧型手機購物一次，而2020年和2018年這一比例分別為30％和17％。千禧世代也熱衷於手機購物，50％的人至少每周使用智慧型手機購物。

消費者在購物決策過程中，比以往任何時候都更考慮「永續」。52％的受訪者表示，他們比六個月前更加環保。一半的受訪者（51％）表示，在購買時，他們會考慮產品是否具有可追溯且透明的來源。但價格和便利性對消費者來說仍然是最重要的。近70％的受訪者優先考慮在店內或網路購物時獲得最優惠的價格，超過一半的受訪者表示，高效率的送貨或取貨服務很重要。

另企業須理解，消費者對於企業的信任是脆弱的。本調查數據顯示，在所有行業中，超過十分之一的消費者認為企業沒有兌現他們的價值觀或承諾。年輕消費者的不信任程度更高，近十分之三 （28％） 的Z世代受訪者認為企業沒有做正確的事情。

企業如何使用資料，成為影響信任的關鍵因素之一。83％的受訪者表示，企業對個人資料的保護會影響他們對該企業的信任。近一半的全球消費者（47％）表示，個人資料保護已成為首要關切議題。五分之三（59％）的消費者在過去六個月內更加保護自己的資料，55％表示不願意用個資換取金錢補貼或折扣。

劉鏡清強調，消費者越來越意識到個人資料的力量。企業在蒐集個人資料的過程中，必須確實保護好消費者的個資，且應該避免過度瞄準客戶，造成消費者的困擾與反感。相反地，企業需要重新思考如何妥善運用個人資料，使用個資來強化企業的價值主張，並培養消費者對品牌的信任。