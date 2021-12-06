台灣今年受新冠肺炎疫情影響，KTV業者苦不堪言，台南市1家KTV卻有鐵粉在10月30日前往消費，花了2600元，竟中了1000萬發票特別獎，南區國稅局台南分局長蘇栢鈺6日前往祝賀，業者公布只要身分證有「872301」特獎數字全中，可攜親友免費歡唱，並贈送1份火鍋。

全台KTV因疫情影響停業近半年，10月5日才有條件開業，台南賓士KTV府前店復業首月，就有死忠鐵粉上門花2600元唱歌，竟幸運中了全台僅開出13張的千萬元發票特獎。蘇栢鈺6日前往發糖果祝賀，稱這是台南市首家中發票特獎的KTV。

唱歌還能中千萬特獎，業者聞訊感到開心，認為疫情後復業第1個月，就帶來的好兆頭。除了恭喜中獎者，也推出慶祝活動，民眾身分證數字有這次特獎號碼872301」全中者，店家即招待消費者與親友免費消費3小時，並送1份火鍋。

業者表示，疫情停業期間虧損高達千萬元，咬牙苦撐到復業，中獎者是在KTV剛解封，還無法喝酒，需戴口罩時上門消費，算是該店的忠實粉絲。

蘇栢鈺表示，今年9、10月全台開出13張發票千萬特獎，台南僅中1張，就在賓士KTV府前店，非常恭喜。

業者蔡其展表示，公司在疫情結束後首月就開出千萬特獎發票，一掃陰霾，將舉辦慶祝活動讓大家沾喜氣，希望大家來唱歌蒐集發票。