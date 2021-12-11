國立體育大學射箭隊總教練陳詩園曾在雅典奧運奪下射箭男團銀牌，卻因洩漏招標文件，還在驗收放水，遭桃園地檢署起訴。（賴佑維攝）

國立體育大學射箭隊總教練陳詩園曾在雅典奧運奪下射箭男團銀牌，但他2018年辦理「射箭器材及耗材」採購案時，涉嫌指示承辦人洩漏標案訊息給業者，還讓業者以庫存品、不合規格的器材蒙混過關，桃園地檢署偵結，依詐欺等罪嫌起訴。

桃園地檢署調查，陳詩園是體大副教授級專業人員兼射箭隊總教練，卻在2018年受教育部體育署補助100萬元，進行射箭器材及耗材採購案，陳詩園明知政府採購法規定，招標文件公告前應予保密，卻和藍姓承辦人洩漏估價單及相關文件給張簡姓業者。業者詢問相關磅數、數量等規格時，也一一回答。最後由該業者以85萬元得標。

且檢方發現，履約時，卸弦架、中央安定桿、放箭器因進口延遲，無法在2018年10月18日驗收日交貨，居然放水讓業者以庫存舊品充數，或不合規格的產品交貨。陳詩園、藍姓承辦人還寫下驗收合格，規格數量符合契約規定，同意付款等，讓業者減免1萬3001元逾期違約金。

陳詩園、藍姓承辦人、張簡姓業者坦承犯案，檢方將3人依非公務人員洩漏國防以外祕密罪、三人以上共同犯詐欺得利罪起訴。