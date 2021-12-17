台灣本土疫情控制得當，指揮中心雖逐步放寬各項措施，但仍維持二級警戒，外出戴口罩、實聯制。就有餐飲業店員抱怨，如今客人上門幾乎都不會主動掃碼，從早到晚天天提醒，氣得她抱怨「現在是宣布解除實聯制嗎」、「我是餐飲業又不是服務業」，底下網友卻直指一個原因，表示自己現在都不會主動刷。

女網友在臉書《爆怨2公社》PO文抱怨，表示近日來越來越多人不會主動掃碼，讓她一天到晚都要提醒，傻眼問「請問是有宣布要解除實聯制嗎」，認為掃碼動作應該要養成習慣，不解為何要不斷提醒。

部分網友支持原PO：「說的真好」、「哀，都自動解封了啊」、「就怕提醒下去可能被打還被捅」，但不少人則持其他看法：「實聯制其實根本沒什麼功用」、「說真的實聯制沒什麼用了，我自己也不想掃」、「我承認除非有人要求我實聯，我才會拿手機出來」，對此原PO也無奈表示，因為被罰的是店家，所以客人根本無感。

還有人直言：「掃個鳥..讓電信業者多賺而已」、「預算用完還會繼續編新的，」、「全球首創實聯制簡訊，幾億筆的簡訊，資料庫大到唐鳳自己無法取用資料啊，之後才又發明了一個全球首創足跡比對app，結果都亂比對又不準，最後才乾脆直接發百萬封簡訊亂槍打鳥，然後政府跟你說自行決定要不要去篩檢」、「預算要用光了，接下來還不是會乖乖再編預算」、「說是免費，還不是都人民的納稅錢」。

NCC在簡訊實聯制預算3億元，但在10月13日時簡訊就已發出26億則，若以每則成本0.1元估算，預算恐很快消耗殆盡。對此NCC主委陳耀祥在當時曾表示3億元使用到明年6月，因採分期使用，不會那麼快耗盡，他強調絕不會讓民眾出錢，但盼望電信業者能共體時艱，若預算使用完畢，是否要繼續實施則由指揮中心判斷。