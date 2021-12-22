宜蘭市公所在12月31日晚上8時至翌日0時30分，在蘭城新月廣場辦理「2022宜蘭熊讚跨年晚會」，市公所表示，今年演出陣容堅強，歡迎民眾相邀到蘭城新月廣場，參加這場精采絕倫的年度盛會。

宜蘭市公所提醒民眾，跨年晚會當天下午5時至翌日凌晨2時將實施道路交通管制，舊城南路（泰山路以東至中山路二段以西）、西後街（舊城南路以北至南興街以南）與民權路二段38巷（民權路二段以北至舊城南路以南）實施封閉管制。

神農路二段（民權路二段以北至中山路二段以南）、中山路二段及中山路三段（民權路一段以北至光復路以南）與舊城南路（中山路二段以東至崇聖街以西）則實施彈性管制，請民眾行經管制路段時，繞道通行。

此外，市公所也協調台鐵加開往溪北、溪南的列車，在1月1日凌晨發車，請民眾多加利用。

市長江聰淵表示，每年宜蘭市的跨年晚會，總備受縣民期待，今年邀請的卡司，包括黃明志、小宇、李佳薇等人都是獨家演出，節目保證精彩，希望透過活動，可以舒緩民眾緊繃的心情，一同迎向嶄新的一年。

市公所呼籲民眾參加跨年晚會，一定要全程佩戴口罩，並遵守中央流行疫情指揮中心與主辦單位公布的最新防疫規範，保護自己，也保護他人，此外，也請參加活動的民眾隨身攜帶手機，以利掌握防疫相關訊息及落實實聯制。