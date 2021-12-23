民進黨立院黨團總召柯建銘日前為竹竹合併提出《地制法》修法引發各界關注，民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長蔡適應今日於記者會表示，蔡總統已請民進黨上下全力推動，現在支持《地制法》會是黨團一致行動，大家態度應該都會一致。

柯建銘日前回應，此案黨內有高度共識，絕非某些媒體見縫插針，「蔡總統都已經發新聞稿了，外界還要質疑府院黨沒有高度支持？」

蔡適應重申，竹竹合併、周五院會討論《地制法》等等，蔡總統昨日以黨主席身分，在民進黨中常會已表達「期待法案能在周五交付審查」，蔡總統認為此案有助於城市競爭力，也拜託黨公職全力推動，所以大家的態度應該都會一致。

蔡適應指出，蔡總統也提到，除竹竹外，其他縣市只要符合規範，如基隆市，若條件符合也都能適用。也提到對非直轄市的財政平權的關心等等，而現在支持《地制法》會是黨團一致的行動。

劉世芳說，有關《地制法》修正案，是公共政策討論，大家都可以發表意見。蔡總統也有提到，有關直轄市、非直轄縣市相關預算、權力對等的部分，立院黨團要特別關注。

劉世芳表示，蔡總統說，除新竹縣市先行外，其他非直轄縣市，在預算、平權等等議題上，要用其他法律案做修正，也期待可以在立院朝野間，做最好的溝通跟說明。