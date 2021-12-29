民進黨2022地方選舉布局啟動，今天中常會將提請成立「2022年選舉對策委員會」，預計明年初正式邁入選舉戰鬥年；2022大選非常關鍵；身兼黨主席的蔡英文總統非常重視，因此這次選對會的名單應擺脫過去思維，不以派系為主，而以接班梯隊跟行政、立院黨團主事者為主，拉高戰略人事安排，甚至由蔡英文親主持。

不過，2022大選更是2024大選的延伸，因此有意於2024接班的人，2022的輔選，是最好的期中考，民進黨若要拉高戰略，應該將接班梯隊成員也放入名單中。

此外，民進黨執政是否延續，目前的施政與法案推動，更是人民打成績的重要依據，因此行政、立法院黨團主事者，也應該放入選對會成員中，換言之這次選對會成員，必須一切以「勝選」為首要目標，而非派系為主。

蔡英文身負2022大選操盤重任，一但敗選就要面臨辭去黨主席窘境，但蔡英文辭黨主席事小，民進黨因此士氣重創、版圖流失，對2024延續執政，會面臨更大衝擊，因此，這次選對會名單，將會是蔡英文全盤主導的名單。

若民進黨站在勝選思維考量，之前傳出正國會代表是中常委陳茂松及派系大老高志鵬、新系中常委梁文傑、新系成員劉維鈞等人可能就不在選對會名單中。