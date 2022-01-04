大陸央媒《科技日報》4日報導，隨著1日《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)正式生效，大陸各地第一時間緊抓機遇，全面推進與RCEP國家經貿合作。當天零點剛過，青島海關為青島海灣集團有限公司簽發了大陸全國首分RCEP原產地證書，憑藉這分證書，這批出口到日本2800餘噸氯化鈣稅款減免達近萬元（人民幣，下同，約合新台幣4萬3500元）。同日，重慶市貿促會為出口日本的化工原料等產品簽發了重慶首批RCEP原產地證書，這些出口日本的產品第一年關稅降幅為0.4％。

「我們企業在對外貿易中，將享受到新增降稅的收益。」位於重慶北碚的神馳機電股份有限公司外貿部負責人肖洪說。這家主要從事小型發電機、通用動力及其終端應用產品的研發、製造和銷售的公司，目前已在RCEP區域12個國家直接或間接實現銷售。

近幾年，重慶與RCEP成員國進出口貿易規模不斷擴大，從2016年的1270億元增加到2020年的2043億元，年均增長率達12.6％。去年1—10月，重慶與RCEP成員國進出口額1907.2億元。RCEP成員國在渝投資興辦企業年均達到50家以上，每年實際利用外資均超過9億美金。而重慶對RCEP成員國投資占比也穩步提升，從2016年的3％增加至2020年的5.8％。

在RCEP生效當日，青島市稅務局受理了青島紡聯集團進出口有限公司提交的206萬元出口退稅申請，這是RCEP生效後青島稅務機關受理的首筆出口退稅申請，讓外貿企業享受到出口退稅帶來的「真金白銀」。

東協已成為青島第一大交易夥伴。截至目前，RCEP成員國在青投資企業累計達1.7萬家，去年前11個月青島與RCEP國家進出口2919.8億元。

廣西商務廳廳長楊春庭說，作為與東協開放合作的前沿和視窗，廣西與包括東協在內的RCEP各成員國的開放合作也將迎來更大發展機遇、激發更多發展紅利。

作為「一帶一路」和長江經濟帶的連接點，重慶在深化與RCEP成員國合作中具有得天獨厚的區位優勢。重慶市商務委相關負責人說，重慶將進一步打造RCEP高水準對接平台，建設RCEP經貿合作先行區，著力發揮中新互聯互通項目、全市6個綜合保稅區的示範作用、先行作用；將構建聯通RCEP的國際物流樞紐，建設RCEP成員國在中國西部的物流集散中心；加快在航空領域、鐵路領域與RCEP成員國聯通，提升與RCEP國家的貿易集散能力。

2021年12月30日，廣西成立了RCEP企業服務中心。楊春庭表示，廣西將加快構建面向東協特色優勢跨境產業鏈，充分利用RCEP優惠關稅和原產地累積規則，立足與東協產業合作密切有利條件，加強與RCEP成員國產業合作，推動形成電子資訊、化工新材料、中藥材加工、汽車和新能源汽車、東協特色產品加工等領域跨境產業鏈供應鏈價值鏈。強化產業鏈協同創新，加強與境外經貿合作園區上下游產業鏈互動，不斷優化產業鏈供應鏈布局。

而在2020年12月1日，青島就率先提出建設以國際郵輪港區為核心區的RCEP青島經貿合作先行創新試驗基地，此次生效後，青島將利用好上合示範區、自貿試驗區等平台，持續深化與RCEP成員國在國際貿易、航運物流、現代金融、科技創新、現代海洋等多領域的合作，加快打造貿易便利、服務開放、投資自由，監管安全高效、輻射帶動作用強的RCEP經貿合作示範城市。