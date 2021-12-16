桃園某防疫旅館爆出群聚感染，其中4人為同一感染源，目前已累積8人確診，旅館也即刻清空，引發軒然大波。對此有桃園當地人一看就秒認出旅館所在地，直言真的不妙。

防疫旅館爆發群聚感染，指揮中心表示，其中6樓就有6人確診，案16768、16841、16851與16856病毒基因序列相同，顯示為交叉感染，另外2人還在檢驗中，其他樓層5樓、8樓也都各有一例。

有居住在桃園的PTT網友一看旅館照片，立刻就認出所在地，表示旅館外面有很密集的公車站牌，對面有健身館，旁邊還有客運站以及補習班。不少鄉民也驚呼：「這線索多到滿出來了」、「當地人一下就認出來」、「怎麼感覺高風險地方管理反而都鬆了」、「這裡人流超大耶...」、「什麼客運站，不遠就是火車站好嗎」。

桃園市長鄭文燦下午也緊急召開記者會，指出調閱監視器畫面，不排除為送餐、收垃圾時員工手套沾染到病毒，成為傳播途徑，空調部分也會全面檢視。