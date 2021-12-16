上月15日，林秉樞操盤的綠營側翼臉書粉專「母湯害台灣」就已製作林靜儀是媽祖代理人的圖卡。(圖／臉書母湯害台灣)

交通部前部長林佳龍昨(15日)前往林靜儀新成立的彰化南投後援會站台，語出驚人表示林靜儀參選是媽祖指示，還稱自己有感應到，引發軒然大波，如今又被踢爆，林靜儀媽祖梗的來源，竟然就是出自施暴高嘉瑜的林秉樞之手。

林佳龍昨表示，自己感應到了媽祖指示，要林靜儀出來參選，發揮媽祖「聞聲救苦」的精神，更稱媽祖名叫林默娘，是林家的祖姑，自己姓林，林靜儀也姓林，要發揮媽祖精神服務照顧中部選民。

但其實早在一個月前的11月15日，林秉樞操盤的綠營側翼臉書粉專「母湯害台灣」就已經先製作圖卡，該圖卡不但合成林靜儀與媽祖照，還寫下「林就是林，默即是靜，娘為母儀」的藏頭文，呼籲大家支持林靜儀。不過實際搜尋發現，其實比林秉樞早4天，當月11日就有綠媒率先報導稱「當地人盛傳林靜儀參選是媽祖安排的」。

「母湯害台灣」為長期挺綠側翼粉專，但就在高嘉瑜遭施暴案爆發後，遭資深媒體人黃揚明踢爆，其背後經營者就是林秉樞，施暴案發聲的11月11日、12日，該粉專就碰巧都沒發文，該粉專在本月3日最後一次PO文後，隔天林秉樞就遭逮，恰巧粉專也停止更新至今，而對其點讚的則有民進黨多名人士，包括蔡英文辦公室主任黃重諺、民進黨立委吳思瑤、台北市議員簡舒培和台灣智庫民調中心主任卓冠廷等人。