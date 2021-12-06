迎接年終最後一檔線上購物優惠季，花旗(台灣)銀行繼雙11推出高額優惠，雙12購物季再度推出震撼市場超優39％回饋，即日起至2021年12月31日，花旗卡友於四大電商平台消費，可享12％至39％好康回饋，要當歲末年終的網購神卡。

為回饋客戶支持，花旗銀行LINE官方帳號加碼推出好友限定刷滿額享好禮活動，花旗LINE好友透過活動網頁申辦花旗現金回饋PLUS鈦金卡，可享時尚家電或2500元福利即享券。花旗持續升級信用卡服務，多重優惠，豐富卡友的用卡體驗。

雙12購物節即將開跑，網購族紛紛期待年底最後一檔網購採購季，花旗銀行再度推出回饋率高達39％的信用卡好康回饋，協助卡友聰明購物省荷包，花旗卡友於雙12活動期間，每周一(2021／12／6、12／13、12／20、12／27)於momo購物網，單筆消費(含一次付清及分期)滿888元(含)以上並完成登錄，享300元momo購物網折價券，再享50元紅利金回饋，限量需登錄最高可享39％回饋。

即日起至2021年12月13日活動期間於PChome線上購物刷花旗卡限量需登錄單筆消費且分期金額滿12121元，可享2500點P幣回饋，最高享20％回饋率；雙12當天於蝦皮購物使用商城折價券購買商城商品並刷花旗信用卡，滿2000元(含)以上(不含運費)，享84折優惠(上限1500元)，享16％優惠，每用戶最多享1次現折優惠，限量150名；2021年12月8日起至12月12日於Yahoo!奇摩購物中心／超級商城單筆分期消費滿5000元(含)以上(不可跨平台累積)並完成登錄，限量享600點贈點回饋，回饋率可達12％。

被譽為網購神卡的花旗PChome聯名卡，更於雙12活動期間，推出多重好康，即日起至2021年12月31日止，新戶申辦花旗PChome聯名卡，可享核卡後天天7％無上限回饋，加上原本6％的權益回饋，可享13％不限名額獨家回饋；活動期間於PChome線上購物參加雙12活動，總計可享有高達37％超優回饋。

深受年輕人喜愛的花旗饗樂生活卡，即日起至2021年12月31日推出「天天網購日最優享12％」活動，天天網購都能享受花旗回饋，12月指定期間登錄，可享最高25％優惠回饋。