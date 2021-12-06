受到疫情影響，不能出國旅遊的台人消費明顯轉向境內旅遊與餐飲。根據萬事達卡《新常態網購消費大調查》顯示，高達8成民眾表示已從今年第4季開始增加國內消費支出。其中，更以國內旅遊、餐飲消費類別為大宗：超過35％消費者會增加國內旅遊支出，而55％的人則隨著餐飲內用政策開放後，增加了餐飲類花費。

萬事達卡同時宣佈，全新推出超強2022年尊榮禮遇，囊括全台知名星級飯店買一晚送一晚、餐飲最低65折、全台影城看電影最低160元，以及平日低至2390元的高爾夫球暢意揮桿優惠，萬事達卡一卡在手，持卡人暢遊台灣花費少很多、尊榮禮遇多很多。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，在疫情逐漸趨緩和振興方案的助攻之下，不僅國內旅宿、餐飲展現出復甦動能，在休閒運動方面，國內高爾夫球產業的成長更是有目共睹，根據中華民國高爾夫協會數據，即便受疫情影響，國內高球運動參與人口仍維持每年15％的穩定成長，顯示大眾對於戶外休閒活動的熱切需求。

飯店優惠方面，萬事達卡提供從坐落台北市精華地段、優雅軒昂的美福大飯店、君品酒店，到坐擁青翠山林和頂級溫泉的知本老爺酒店，承襲寒舍美學、人文藝術兼具的礁溪寒沐酒店，及台南閩式意象的晶英酒店，推出一系列泊食專案優惠價3300元起禮遇；此外，針對優質風格飯店捷絲旅，萬事達卡卡友更獨享買一晚送一晚超值優惠，無論持卡人想來一場說走就走的旅行，或者是隱居山林的湯屋之旅。

不僅如此，萬事達卡更攜手旅行生活領導品牌「雄獅嚴選」，從在地伴手禮、文創品乃至毛小孩用品一應俱全，提供卡友輸入指定折扣碼享5％折扣優惠。此外，為幫助持卡人以更親民的價格，滿足自行規畫行程的需求，萬事達卡獨家推出購買「Tripresso旅遊咖」旅遊商品天天享3％現金折抵優惠，每月17日「master咖友日」加碼行程可享4％折扣！

針對高爾夫球友，萬事達卡蒐羅北中南各大知名球場，包含LPGA公開賽指定比賽場地「美麗華高爾夫鄉村俱樂部」，以及南峰、大崗山高爾夫球場，平日最低2390元起。此外，包含信誼、老爺關西和桃園高爾夫球俱樂部，萬事達卡更提供最低57折優惠，讓持卡人用最實惠的價位即可享受一趟舒適且輕鬆的高爾夫之旅。

萬事達卡攜手台灣頂級buffet餐廳，推出最低65折優惠，包括資深饕客絕不會錯過的台北老爺酒店「Le Café咖啡廳」、台中林酒店和高雄林皇宮的「森林百匯」、君品酒店「雲軒西餐廳」等頂級美饌豐富優惠。另一方面，滿足消費者用美食填滿宅居生活的需求，萬事達卡攜手foodpanda，推出美食外送新客單筆滿50元享5折，最高可折250元的優惠。