上曜集團旗下信立化學(4303)近年營運調整漸收成效，近半年營收較去年有大幅度的成長，前三季順利轉盈，EPS1.23元。因應全球節能減碳趨勢，信立目前轉型以環保、無溶劑產品研發為主，並規劃部署太陽能光電，以提高公司ESG排名，也有利搶歐美訂單。

此外，考量貿易戰、台商回流，供應鏈調整，台南大面積工業用地非常缺乏，信立周遭的麻豆工業區、官田工業區及新營工業區成交行情已達1坪約13至15萬元，信立擬將位於學甲的一廠與四廠共2.54萬坪的廠房，啟動資產活化策略，提升公司獲利。

法人推估，以若以每坪十萬重估，信立台南學甲廠房市價約可達25億，目前帳上成本僅4.8億，潛在處份收益可觀看俏。

信立表示，公司是擁有目前國內少數僅存的PVC與PU廠，具台灣製造價值，是美中貿易的受益者，目前產品線以PU防水透濕膜為主，特色是防風、高透濕性防水、抗菌，另有開發抗UV、耐磨耐刮、環保型產品，產品線主應用於家具，鞋業，服裝，手套，汽車產業，醫療等領域。

伴隨出貨動能復甦、提振，信立10月營收年增18.75％；前10月營收3.17億元，年成長11.71％。因應全球節能減碳趨勢，信立除轉型以環保、無溶劑產品研發為主，並規劃部署太陽能光電。

信立指出，目前太陽能兩廠區總建置容量最多可達5000KW，每年可發電700萬度，預計明年將投入的第一期總建置面積為6000坪，預估電量為1999.88KW，可創造每年約1300萬元之售電收益，並實踐社會責任。