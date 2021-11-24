由福邦證券輔導主辦的新零售全方位解決方案服務商騰雲（6870）於24日舉辦興櫃前業績發表會，將26日登上戰略新板掛牌，為第五檔於興櫃戰略新板掛牌的新創企業。

騰雲以「科技創造智慧生活為本」，致力於以提升客戶體驗為核心打造新零售產業的全方位解決方案。其客戶包含海內外大型商場，服務超過萬家門店網點導入。有別於一般的系統供應商，騰雲以解決方案即服務（SolaaS）為主軸推出一站式的數位轉型服務，針對不同的行業門店進行新零售的轉型策略規劃及導入，運用物聯網、行銷科技、金融科技、大數據分析技術、人工智慧等技術，真正協助企業提供客戶OMO全消費服務體驗。營收組成以客、商、金流整合性產品平台服務占68.5％，數據分析產品及平台服務占約31％，其他產品平台租賃收入約0.5％。

騰雲董事長梁基文表示，騰雲所提供的解決方案宗旨在於協助不同的商業場域業者進行數位轉型，在疫情以來，需求不降反升，目前新零售國內外市場在物聯網、互聯網以及人工智慧的需求與日俱增，線上與線下的分野越趨模糊，OMO時代的來臨可望將軟體服務的格局推向另一個以數據為核心競爭力的階段。也因此騰雲扎根在目前穩固的客戶基礎上，今年成立騰創數析，積極攻佔海內外數據分析市場份額。

騰雲今年前三季營收達2.76億元，稅後盈餘3647萬元，已超越去年全年水準，毛利率在63.37％穩定水準，前三季EPS為2.28元。騰雲目前以台北為營運及研發中心，企業版圖擴及北京、上海、日本及東南亞多國，成功打進日本、馬來西亞及越南等海外巿場，騰雲更期許可以成為「零售業界的Apple」，創造一個讓企業客戶離不開的數位生態圈。