群創（3481）旗下X光影像感測解決方案供應商睿生光電 （6861）30日登錄興櫃，每股參考價23元，盤中最高衝上149元，終場以120元作收，漲幅高達421％。

睿生光電在2019年4月從群創獨立出來成立子公司，資本額約3.49億元，為群創持股58.60％之子公司。睿生專注於X光平板感測器元件及模組之研發、製造及銷售，是全球少數提供能一站式TFT-PD畫素電路設計、X光平板感測器元件設計製造、以及X光平板感測器模組設計及代工的專業廠商。董事長為群創總經理楊柱祥，總經理則為李志聖。