聯德控股-KY(4912)今年前三季獲利4.05億元，年增近5成，由於今年發放股票股利，股本膨脹下，每股盈餘6.55元，年增31％，法人預期，全年營收朝65億元邁進，獲利優於去年，但因為股本因素，每股獲利估計約9元，2022年希望營收及獲利目標朝兩位數成長。近期元宇宙題材夯，聯德控股一直是宏達電VR產品散熱模組獨家供應商，明年可望搭上這波熱潮，宏達電VR出貨上看200萬台。

聯德控股今年前三季營收48.89億元，稅後淨利4.06億元，每股盈餘6.55元。今年出貨來看，包括3C、汽車零件及運動器材都是呈現成長，在比重部分，汽車占全年營收約18億元，占比27～29％，健身器材占比31～32％，約20多億元，其它包括3C以及美系低軌衛星散熱模組。

近期元宇宙題材熱，聯德控股從2019年開始就是宏達電VR產品散熱模組獨家供應商，依照客戶開發新機種給的訂單來看，預計明年出貨將年增10倍，出貨量上看200萬台。

此外，美系客戶低軌衛星散熱模組今年原本預計50萬台，但實際出貨可望達到70～80萬台，由於客戶需求急迫，2022年估計成長5成，達120萬台。

汽車零件部分，目前開發電動車水冷板，已經進行認證，預計明年上半年小量出貨，實際量產預計要到2024年。

運動器材部分，目前已經接獲三家國際健身廠商訂單，包括組裝及機構件，明年中壢廠建廠完成，將正式出貨第四家健身器材大客戶。