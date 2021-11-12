立陶宛國家廣播電視（LRT）等媒體報導，立陶宛企業局規畫明年在台灣的電商平台開設「國家館」，銷售立陶宛產品，預計最早明年第一季開張。

根據報導，立陶宛企業局（Enterprise Lithuania）今年底將先在南韓開設類似的線上「國家館」，預計有10家企業參與。立陶宛目前在中國已有這樣的「國家館」，總計約17家企業在線上銷售商品。若立陶宛企業局能符合預期成功召集超過20家本國企業參與台灣的平台，則在台灣的立陶宛「國家館」可望將是亞洲最大。

立陶宛企業局總經理克雷朋涅（Daina Kleponė）說，最有興趣透過台灣電商平台銷售產品的，研判將包括立陶宛的食品、飲料、紡織、美妝、家用品商。她認為台灣市場十分有潛力，立陶宛商品應能獲台灣的中、高收入消費者青睞。

克雷朋涅指出，在中國的立陶宛線上「國家館」銷售對象包括越南等東南亞國家民眾。立中關係惡化後，銷售情況不如預期，但還不到糟糕的地步。

根據規劃，在南韓開設的立陶宛線上「國家館」也將以食品、飲料、紡織、美妝、家用品等商品為銷售主力。在「國家館」內，每一家企業都將有自己的虛擬商店及後台系統，立陶宛企業局將協助分攤平台部分費用。

立陶宛企業局今天表示，預估今年立陶宛貨品（扣除能源類貨品）及服務的出口金額年成長率將分別達17%及8.9%。立陶宛主要出口市場包括德國、美國、波蘭、荷蘭、瑞典。至第3季止，立陶宛今年對中國的出口額下降約30%，對台灣則下降約7%。

台灣方面，聯合信用卡處理中心今年稍早曾釋出統計數據，顯示立陶宛今年6月首度竄升台灣海外刷卡金額前10大國家地區，主要消費產品包括巧克力、啤酒、餅乾。

不過，根據LRT的調查報導，金融商品或服務、甚至虛擬貨幣買賣才是刷卡主力，而不是食品飲料等零售商品。（編輯：楊昭彥）1101112