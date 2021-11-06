日昨立委湯蕙禎在立法院質詢反萊豬公投時，行政院長蘇貞昌除兩度強調「美國人很氣」，也強調台灣不進口萊豬，會影響台美關係與申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。蘇院長的兩度強調「美國人很氣」之說，讓人聯想起2014年台北市長選舉的「別讓勝文不開心」，將連勝文一棒打成「媽寶」的謠言，在經由網路無盡散播後，直至選舉結束，仍持續影響連勝文的生活。

「己所不欲，勿施於人」，台灣自己禁養萊豬，但卻又開放萊豬，而且還不准許標示是否為萊豬，這種基於「別讓美國不開心」的反邏輯，已使台灣快速增加乾脆不買、也不吃豬肉以及豬肉加工品的族群，此反而「讓回教民族開心」。至於蘇院長提到的CPTPP，由於美國並非該協定之成員國，只顯得蘇院長為了護萊豬而無限上綱。

其實，今日的台灣民眾應會更為期待，在蘇院長、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等三人，被大陸國台辦列為「台獨頑固分子」且終生通緝後，美國究竟會不會為蘇院長等人以及台灣生氣？而不僅僅只是會為了三隻小豬生氣！

就國際競逐現狀而言，美國「生氣」過的國家總數，與美國國旗上的50顆星不相上下，尤其是中、蘇二國最為放閃、礙眼。然美國畢竟遠在太平洋彼岸，除非因為核戰玉石俱焚，美國絕不會讓自己的家園成為焦土。依此觀察美國參議院共和黨人於前4日提案《台灣嚇阻法》，期能在未來十年以每年對台灣提供20億美元（約台幣557.87億元）的軍事融資與其他協助，能夠強化台灣在「抗中」上的軍事嚇阻力量，誰會感到意外？

問題是，台灣這第一島鏈的圍事小弟，怎麼還得跟美國幫派老大借錢買扁鑽？台灣這個中美戰爭的代理人，又怎麼會比王必勝的護士小三還悲催？人家最最起碼，每個月還有6萬元的持家費用如期入帳，不是嗎？

近來，火熱的韓劇《魷魚遊戲》，是繼西班牙製作的《紙房子》之後，在全球網路爆紅的又一神作。該劇與《紙房子》一樣，俱以走投無路的邊緣人為視角，講述為了改變一己之不堪命運，終決定選擇鋌而走險。差別在於《魷魚遊戲》的主場乃是設定456名背景雖各異，但一樣債台高築的社會輸家，為了贏得456億韓圜獎金，自願參加一系列會「當場被槍殺致命」的兒童遊戲，例如：台灣人再熟悉不過的「123木頭人」。

相較於《魷魚遊戲》，就今日台灣人的瀕危處境來說，我們更像是不由自主地，被綁入大國博弈的格鬥場中！大國的一聲「123」，我們就得噤聲止步，堪比動輒被一槍斃命的木頭人。然台灣的迫近步步驚心之兵凶戰危漩渦，豈是出自台灣全民，或817萬票投蔡英文選民的集體意志？5年前的台灣，可有如此這般的不平安？1949年以來的台灣，又哪裡曾窘迫到需要什麼《台灣嚇阻法》？

萊豬問題，已經讓台灣人認為自己的命不是命了！《台灣嚇阻法》的強制台灣「借錢玩命」，更讓人恐慌於今日的美國，究竟把台灣看成什麼？而就當國防部長邱國正慷慨言明，「自己會主動上前線」，台灣不會投降時，美國主動貸款給台灣買武器與中國對抗，屆時死傷的是台灣的老少、欠的是美國的債、圓的是拜登持續穩坐世界霸權主位的夢。大家想想，這樣驚悚的結局，顯然，應還是三隻小豬可愛得多了。好吧，就讓我們大口吃萊豬吧！至少，吃飽了的醉生夢死，絕對比死在戰場上快活！（作者為台灣師範大學教授）