東北風東雨西晴、早晚涼的天氣型態將到周三結束，氣象局表示，周四起至周六鋒面接近台灣北部海面，東半部、恆春半島及北部地區有雨，南風再起，北台灣白天有機會回暖，氣象達人彭啟明提醒，11月10日至12日可能還有一波強冷空氣南下，溫度再下探19、20度。

氣象局表示，周一至周三（11月1日至3日）東北風影響，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，大台北平地偶有零星降雨，其他地區多雲到晴，迎風面北部、東半部涼爽舒適，氣溫20至25度，中南部日夜溫差大，約20至30度。

氣象局表示，周四至周六（4日至6日）北方高壓東移出海，連續多日的東北風型態暫告一段落，台灣附近風場由偏東風漸轉為偏南風，北方海面並有鋒面逐漸形成，除東半部及恆春半島有局部短暫雨外，離鋒面相對較近的北部也有局部降雨；氣溫部分，南風再起，北台灣白天有機會溫暖些，不過溫度回升的幅度需視鋒面離台灣的遠近而定。

彭啟明近日也在臉書預告，之後可能還有一波比較強的冷空氣南下報到，時間點落在下周三到下周五(10日至12日)，屆時高溫僅25、26度、低溫再下探19、20度，白天不冷，但一到晚上還是會很冷。