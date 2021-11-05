受到今天環境風場為東南風影響，西半部地區位於背風側，風速較弱，且夜間至清晨垂直擴散條件亦差，致中部及雲嘉南汙染物累積，中部及雲嘉南受光化作用影響，午後臭氧濃度易升高，中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間易達紅色警示等級。

環保署表示，今天環境風場為東南風，西半部位於背風面，擴散條件稍轉差；明天鋒面通過，7至10日環境風場轉為東北風，迎風面中部以北地區擴散條件佳，下風處南部地區污染物仍易累積。