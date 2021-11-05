擴散不佳 雲嘉南部分地區空品再現紅色警示 10:462021/11/05 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲嘉南零星地區空汙達紅色警示等級。（翻攝自空氣品質監測網／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到今天環境風場為東南風影響，西半部地區位於背風側，風速較弱，且夜間至清晨垂直擴散條件亦差，致中部及雲嘉南汙染物累積，中部及雲嘉南受光化作用影響，午後臭氧濃度易升高，中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間易達紅色警示等級。 環保署表示，今天環境風場為東南風，西半部位於背風面，擴散條件稍轉差；明天鋒面通過，7至10日環境風場轉為東北風，迎風面中部以北地區擴散條件佳，下風處南部地區污染物仍易累積。 蛋殼區房價也狂飆 新案成交價5年漲8成 《傳產》蛋殼區不淡 這區新案成交價5年狂飆近8成 #雲嘉南 #地區 #環境風場 #擴散條件 #東南風 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》四大顛覆＋三長期趨勢 告別新常態迎接轉型時代 09:262021/11/04 財經 空污嚴重！雲嘉南部份地區紅色警示 10:592021/11/05 財經 「台北造起來」推動第7年 北市已輔導124店家數位轉型 13:012021/11/03 生活 陸農業農村部：多因素致近期菜價上漲 全大陸蔬菜供應總量充足 17:562021/11/04 兩岸 培育風電人才 沃旭綠能獎學金11位學子獲獎 17:572021/11/04 財經 冬日泡湯饗美食 全台獨家紅酒浴日月潭雲品開泡 16:222021/11/04 生活 空污季來臨 雲嘉南高屏橘色警戒 11:002021/11/02 財經 冷空氣報到 吳德榮：最低溫恐僅12度 08:352021/11/05 生活 疫情仍處高發期 大陸各省市推出防疫措施圍堵新冠病毒 13:152021/11/03 兩岸 東北風強勁報到 全台污染物仍累積 11:142021/11/04 財經 不只國旅特惠 雄獅旅遊ITF旅展全球自由行也有好康 16:512021/11/03 生活 生活熱門新聞 揭醫界包養行情內幕 王必勝給6萬算是親民價 - 生活 路人求「借100吃飯」 她秒掏一張竟遭拒 真相曝光網心寒 - 生活 解封後疫情再爆？ 醫曝「暴風雨前的寧靜」 - 生活 第四周「神號碼」曝光 加碼券爽拿2500元 國家級邊緣人哀號 - 生活 最終回地方創生券幸運兒出爐 身分證7組號碼爽拿500元 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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