受東北季風影響，水平風速有利污染物擴散，今天空氣品質多為良好至普通等級，但環保署指出，雲嘉南沿海地區午後須留意地表揚塵影響空氣品質。

環保署表示，今天至12日東北季風影響，雲嘉南以北空氣品質普通至良好，高屏位於下風處，污染物較易累積；13日至14日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件將轉差，須留意污染物累積情形。