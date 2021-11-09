雲嘉南午後恐揚塵 環保署：恐影響空氣品質 10:522021/11/09 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲嘉南沿海地區午後須留意地表揚塵影響空氣品質。（翻攝自空氣品質監測網／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受東北季風影響，水平風速有利污染物擴散，今天空氣品質多為良好至普通等級，但環保署指出，雲嘉南沿海地區午後須留意地表揚塵影響空氣品質。 環保署表示，今天至12日東北季風影響，雲嘉南以北空氣品質普通至良好，高屏位於下風處，污染物較易累積；13日至14日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件將轉差，須留意污染物累積情形。 蔡英文：公投有深遠影響 盼正確選擇 林智堅拜會SEMI 倡議大新竹合併優勢 #影響 #空氣品質 #雲嘉南 #環保署 #污染物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 終結月經貧窮 屏縣研議供免費用品 04:102021/11/09 地方新聞 《電子零件》關注氣候變遷 台達電倡議「節用厚生」 08:012021/11/09 財經 冷到連「雲街」都出現了 北台灣更寒時間曝 下探12度 07:252021/11/09 生活 清晨新北富貴角13.8度 今轉乾冷 下周一鋒面到又變天 05:422021/11/09 生活 《通信網路》智易10月營收月減年增 長短料Q4恐攪局 08:352021/11/09 財經 原相Q4步淡季 明年審慎樂觀 04:102021/11/09 證券．權證 冷氣團伴雨洗滌 空品轉普通至良好 10:502021/11/08 財經 阿里山冬茶採收 質量皆提升 04:102021/11/09 地方新聞 環保署頒發傑出環保實踐者 4人獲環保獎章一等獎 20:262021/11/08 財經 疫情影響 深坑兒童遊戲場 拖7個月才開放 04:102021/11/09 地方新聞 澳洲無尾熊恐滅絕 隱形殺手強襲 專家曝驚人症狀 16:352021/11/08 國際 生活熱門新聞 何時起100元再也吃不飽一餐？網崩潰：台灣人好可憐 - 生活 狂鼓吹打AZ是怎樣！醫：叫大家吃快臭酸陽春麵 再曝更扯行徑 - 生活 半夜驚見一排「白衣人」吊樹 當地人揭真相：嚇到漏尿 - 生活 不用上1922！台中市宣布第13輪AZ、BNT可直接到院預約接種 - 生活 越晚越冷 最凍時間點曝光 氣象局鬆口初雪機率 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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