大陸資本市場發展再現「中國速度」，從9月2日大陸官方宣佈設立北京交易所，如今隔僅74天，北交所從11月15日正式開始交易。開市首日，北交所上市公司達81家，截至上午盤中15日上市的10檔新股全部觸發臨停。但同時也有聲音擔心北交所的開市會否降低A股新股賺錢效應或造成資金分流。

據中新網引述中國人民大學重陽金融研究院研究員、合作研究部主任劉英表示，北交所成立不至於影響A股的賺錢效應，說到底賺不賺錢第一要看公司的品質、第二要看公司上市之後的盈利、經營，認為北交所成立後，只會帶動賺錢效應，而不會影響賺錢效應。

劉英也說，北交所也不會分流A股的資金。市場上不缺資金而是缺好的資產和標的。滬深北三大交易所其實定位不同，在錯位發展優勢互補。北交所跟滬深交易所定位不太一樣。滬深交易所上市的是規模比較大的一些企業，而北交所是定位於創新型的中小企業，目前看80多家企業總市值有限，還不至於分流較多的A股資金。

此外，北交所的定位、市場細分也不一樣，在北交所上市的中小企業，會逐漸成長壯大甚至變成獨角獸企業，之後有可能會轉板到滬深A股市場。