Q:自臉書更名Meta，元宇宙概念持續發燒，從最開始的宏達電、威盛、鈺創、中光電，到近期光學股的今國光、亞光漲停，元宇宙概念無處不在，雖然如此，但前期發動股似乎高檔有賣壓，接下來該如何看待？

A:近期受到元宇宙概念股帶動，大盤順利站上17500點大關，距離上方17800點還略有空間，只要國際市場沒有大利空，後續都還有機會向上，但由於市場成交量還是維持在三千五百億附近，越是到壓力區賣壓越沉重。

從近期開始發動的元宇宙概念股宏達電、威盛、中光電不難發現，在11月15日都有高檔爆量狀況，後續股價開始修正，而相關光學股今國光、亞光也在漲停一天後賣壓出籠，跡象顯示，元宇宙概念股雖然有題材，但投機成分高，獲利者已開始調節倉位。

接下來元宇宙概念股會開始走分流，一開始發動的幾隻領頭羊會修正到關鍵價，有機會再有另一波攻擊，在此過程會有沾邊的小型個股釋出利好消息，但其成交量不大，容易成為主力短沖標的，投資人看到漲停追價，容易被割，還需小心為上。

整體來看，國際市場對於元宇宙概念熱度不減，國內市場成交量不出，布局只能選有題材的標的，因此，元宇宙概念後市還有機會，因為概念股眾多，是否有涉及相關業務投資人很難判斷，加上元宇宙目前只是處於概念階段，沒有實際營利模式，短線有差價空間，長線則需謹慎考慮。

投資人在選擇相關概念股還需留意成交量，像權值股台積電、聯發科雖有機會，但不易飆漲，資金使用效率不高，而小型股像祥碩、今國光、亞光、信驊等因為成交量不足，容易受主力控制，保守差價作法還是聚焦在一開始的發動股宏達電、威盛、鈺創、中光電等，等待拉回布局。整體來看，元宇宙概念還會持續發燒，唯獨選股須留意技巧。

本文作者:理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1108期》)