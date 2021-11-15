告五人日前為Buffet餐廳代言，被歌迷暱稱「美食系樂團」的他們，將療癒人心的美食譜成詞曲，打造主題曲〈像是在天堂〉，不只讓粉絲食指大動，更被歌迷戲稱愛吃的3人不愧是代言美食的不二人選！該曲15日釋出繽紛奇幻MV，只見3人喝了縮小藥水後，置身在食物遊樂園中與森林動物們同遊，更獻出蛋糕舞台初體驗，讓他們直呼：「好酷喔！」

〈像是在天堂〉MV以綠幕合成的方式，呈現縮小人生的趣味感，主唱雲安幻想自己坐在甜甜圈摩天輪裡，開心地向地面上的人們打招呼；主唱犬青散發女王般的氣場，猶如嗨玩遊樂園裡的咖啡杯一般，在焦糖葡萄柚中不停旋轉；鼓手哲謙則徜徉於玉米濃湯之中，划著船還不忘撈一口湯往嘴裡放，調皮模樣惹得現場工作人員大笑。

告五人首次代言吃到飽美食，拍MV當天不只唱到飽更是吃到飽！拍攝空檔的放飯時間3人格外興奮，犬青說：「拍MV或廣告的時候，我最期待的就是放飯，今天更期待，這是美食代言的好處！」雲安也笑道：「我還跟他們講說晚餐要準備多一點，謝謝饗食天堂！」他最後狂啖3個有魚又有豬的雙主菜便當，笑稱自己是「便當富翁」，享盡海陸全餐。

告五人雲安（左起）、犬青和哲謙滿足享用美味便當。（相信音樂提供）

在拍攝現場，告五人好奇地對每個以假亂真的食材道具又摸又捏，犬青開心表示：「這個食物遊樂園，真是色香味俱全，希望未來可以去這種遊樂園玩！」雲安也說：「我自己非常喜歡〈像是在天堂〉這首歌，也迫不及待想在舞台上演出，因為歌裡面有非常多食物！」此外，他們還拿著充滿童趣的樂器演奏，雲安把玩著烏克麗麗，唱起過去的創作，而一旁的犬青和哲謙聽到，旋即用響板及沙鈴伴奏，足見3人的好默契。

告五人在綠幕的拍攝現場發揮想像力演出。（相信音樂提供）

告五人原訂5月舉辦的「在這座城市遇見了你」巡迴演唱會，因疫情影響而延後演出，改至明年2月12日（六）於台北Legacy起跑，2月19日（六）在高雄LIVE WAREHOUSE，2月27日（日）在宜蘭高中學生活動中心劃下句點。