河南安陽市「狗咬人新聞」城管專員王新剛已遭停職核查，幕後最大功臣是河南廣播電視台民生頻道《小莉幫忙》節目，連播10期追蹤報導，尤其是第10期播出前1天於11月17日採訪中，節目主持人記者楊小莉無奈哭著對受害人的女兒王女士說：「那麼多節目我們都解決了，為什麼就是沒有幫到你？」落淚一幕，引發民怨群情激憤，2天後，終於告一段落。

事件回顧

▼9月29日第1期節目

記者陪同王女士來到狗主人家，但是狗主人一家拒絕開門。隨後，物業和警方到達現場，狗主人家中的一位男士出面，他表示：「咬到沒有？由法律來定。我從來不相信視頻（監視器視訊）。」

▼9月29日第2期節目

狗主人家出面的男士在向警方提供個人資訊時稱自己姓李，隨後就「消失」了。他還表示要起訴王女士一方，告她誹謗罪。

▼10月9日第3期節目

安陽市城市管理執法局執法中隊負責人在接受採訪時表示：涉事的巨型貴賓犬是不予辦證的，大型犬應該歸公安部門管理。

▼10月9日第4期節目

城管局工作人員與轄區警方一起來到養狗當事人家，但對方拒不開門。

▼10月11日第5期節目

節目中披露狗主人名叫王新剛，工作單位是安陽市市場監管綜合行政執法支隊。王女士一家在記者的陪同下來到這裡實名舉報，結果突然出現幾名陌生男子，有人身上還帶了警棍。

▼10月11日第6期節目

安陽市市場監管綜合行政執法支隊表示不接受記者採訪，但提供了相關狗證，並稱王新剛已經委託律師處理此事。記者發現，監管方正是此前在第3期節目中說不予辦證的那個執法中隊。安陽市城市管理執法局專項治理辦公室負責人稱，養狗人提供的資料顯示，涉事的巨型貴賓犬是心理輔導犬。

▼10月14日第7期節目

狗主人王新剛表示會和律師以及家屬溝通此事，促進解決。王女士一家則表示已向安陽市紀委監委實名舉報王新剛，並稱：我們不要一分錢，我們要一個道歉和一個公正的處理。

▼10月16日第8期節目

安陽市市場監管綜合行政執法支隊一位工作人員表示：單位在督促王新剛去解決這件事兒。與此同時，當地相關主管部門也已介入調查。

▼10月20日第9期節目

安陽市市場監管綜合行政執法支隊副隊長表示，王新剛因為身體原因住院。在該支隊提供的書面材料上，可以看到王新剛承認是自家狗將鄰居老人咬傷。

▼11月17日記者採訪中落淚

11月17日，記者楊小莉在採訪中無奈落淚的一幕引發眾多網友關注。她哭著對王女士說：「我現在真的不知道該怎麼面對，我就覺得心裡很過意不去。那麼多節目我們都解決了，為什麼就是沒有幫到你？」

▼11月18日晚第10期節目

記者透露事件有了最新進展，社區主任打電話說王新剛方面想委託社區和解，王女士一家的要求是對方在媒體見證下賠禮道歉，這件事兒就可以畫上句號，同時給關心此事的網友一個交代。