鄭人碩飾演刑警。（七十六号原子提供）

鄭人碩劇中調查線索。（七十六号原子提供）

楊達敬（中）日前生日，趙逸嵐（左起）、余晉、蔡呈邑、蔡淑臻（右三起）、薛仕凌、鄭人碩一起幫他慶生。（七十六号原子提供）

鄭人碩在新劇《我是自願讓他殺了我》是個剛正不阿的刑事警察，不畏懼強權的關說、也不怕長官的箝制，只想找出真相。劇中他不但被枕邊人林靜（蔡淑臻飾）欺騙，他的刑警學弟王御澤（薛仕凌飾）也隱藏許多秘密，讓他在調查過程走進他們的設定中，一連串的線索跟證據一步步引導他找到真相。

雖然他在劇中被兄弟跟未婚妻騙很大，但是劇組人員透露鄭人碩在現場就像是大家的大哥一樣在照顧全劇組，不只是天熱請喝飲料、天冷還會煮薑母鴨，就算拍戲腳受傷他還是站在大鍋前面幫大家煮薑母鴨，根本就是全劇組的保姆。

鄭人碩說：「自己總會把身邊的麻吉、朋友都當自己人看待，所以只要朋友難過、失戀就算拍戲收工到半夜，都會殺去朋友身邊陪伴著，不管多晚或是路途多遠，一定會在朋友身邊陪伴。」還說如果跟朋友一起吃飯，永遠都會是搶買單的人，不是因為自己賺得多而是覺得朋友們出來吃飯就是大家開心。

他也貼心的記得身旁好友跟工作人員的生日，像是在TCCF發佈會上，主持人楊達敬當天生日，鄭人碩前一天就先跟七十六号原子密謀慶生會，當天大夥幫楊慶生，讓楊又驚又喜，直呼「沒想到碩哥記得，還選了我最愛的蛋糕口味。」

鄭人碩笑說自己很容易被誤認為演壞人角色居多，其實他入行以來沒演過反派。他自嘲說：「只是長相比較自然、比較有社會氣息啦，而且也沒有嚇哭過路人小孩。」

他也坦言「的確會因為外型讓人誤以為有些角色無法勝任，像是霸道總裁這樣的角色比較不會想來找我。」他向各大製作單位喊話：「我什麼樣的角色都可以演，只要你們肯給我機會，相信會給予你們超乎想像的效果。」