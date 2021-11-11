工總理事長王文淵今日表示，能源結構改變時，也要考慮成本問題；以及希望在防疫優先安全無虞的情況之下，逐步開放邊境管理。

工總今日舉行第75屆工業節慶祝大會，王文淵致詞表示，全球在節能減碳趨勢之下，期望產業發展應該兼顧經濟成長與環境保護與永續發展，循環經濟是節能減碳最有效的方式，但在能源使用的結構上也要考慮有所改變。

各種能源使用都有優缺點，以風力發電來說雖然屬於綠能，但是造成了低頻噪音、破壞海洋生態等負面影響，部分歐美地區也有撤除、移除風力發電的情形。

王文淵提到，有學者認為，台灣面積小，能源不可能只依賴進口，更不合適只發展風力、太陽能等綠電，所以在能源結構改變時也要考慮成本的問題。

另外，碳費方面有部分團體建議每噸收10美元，但是相較日本、新加坡來說還遠低這個水準，台灣要保有國際競爭力，沒有條件比日、新收取還要高。

王文淵最後指出，新冠肺炎發生兩年來，台灣防疫有成，建議在防疫優先、安全無虞情況之下，逐步鬆綁邊境管制，恢復正常的商務活動、人員往來，台商安心回台過年。