近期大陸因能源供應緊缺造成各地限電限產，導致企業生產受到干擾，引發全球關注。大陸國務院總理李克強對此表示，在大陸政府採取一連串措施加強能源供應保障後，情況目前已得到有效緩解。

新華社17日報導，大陸國務院總理李克強11月16日晚間在北京人民大會堂出席世界經濟論壇全球企業家特別對話會，發表致辭並同企業家代表互動交流。

在談到外界關心的能源供應問題時，李克強表示，針對前一段電力和煤炭等能源供應緊張，大陸政府採取一連串措施加強能源供應保障，目前已得到有效緩解，未來也是有保障的。

針對當前大陸經濟形勢，李克強表示，今年以來，大陸政府統籌推進疫情防控和經濟社會發展，經濟總體延續恢復發展態勢，同時也面臨新的下行壓力。大陸作為世界最大的開發中國家，經濟長期向好的基本面沒有改變。

李克強強調，大陸將穩定宏觀經濟運行，堅持不搞「大水漫灌」，繼續面向市場主體需求制定實施宏觀政策，適時推出實施更大力度的組合式減稅降費舉措，更大激發市場主體活力和發展內生動力，幫助市場主體特別是量大面廣的中小微企業度過難關。

他表示，大陸將按照立足新發展階段、貫徹新發展理念、建構新發展格局、推動高品質發展的要求，加強跨週期調節，確保經濟運行在合理區間。