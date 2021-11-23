近期滬深300指數持續在區間波動，由於外部因素干擾，短期難有大表現，但只要指數回到4800點以下即有明顯買盤，預期再大跌可能性不高，若近期能站穩季線，則有機會挑戰10月下旬的5002點。

保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，近期投資陸股應以選股不選市為出發，聚焦政策作多產業，例如大陸公布的10月新能源車銷量達38.3萬輛，年增率高達138％，今年1月至10月累計新能源車銷量更來到254.2萬，年增率遠優於預期，大幅揚升177％，反應當前市場需求端旺盛，展望2022年的新能源乘用車市場滲透率有望突破20％，替相關類股挹注多頭續航力。

許智洋分析，觀察陸股類股近期表現，科技股仍較傳產股堅挺，考慮政策走向與政府意圖，未來能源價格仍是政策關注焦點。

富蘭克林證券投顧表示，受到官方加大反壟斷監管、房地產市場緊縮、能源危機與消費支出疲軟等多項不利因素影響，大陸經濟近期已顯露疲軟跡象，預期官方勢必需要進行政策微調，例如今年前三季度新增地方政府專項債券的發行進度為61％，其中8月以來發行進度明顯加快，大陸財政部表示將加強對地方政府的指導，要求其加大對重點項目的支持力度，2021年新增專項債券額度儘量在11月底前發行完畢，而在歷經今年前三季度的政策壓力與股價修正，預期監管緊縮對產業的衝擊已在股價走勢中得到體現，最糟狀況可能已過。