受新冠病毒變異株Omicron帶來的新一波疫情影響，A股三大指數29日全線低開，盤中指數走勢分化，新冠檢測概念股領漲，創指漲幅擴大至1％，滬指微跌0.04％。
新浪財經報導，生物製品、疫苗等抗疫概念股逆勢走高，煙草、儲能、特斯拉概念股快速反彈；煤炭類股再度回檔，機場航運、旅遊概念股大幅下挫。29日午後指數延續分化，創業板指圍繞3500點反復拉鋸，鋰電池概念掀漲停潮，電力股異動拉升，數位貨幣、雲遊戲、家電輕工表現低迷。總體來看，市場偏向謹慎，資金避險情緒升溫，兩市近2900檔個股下跌。
截至收盤，滬指報3562.70點，跌0.04％，成交額為人民幣（下同）4900億元（上一交易日成交額為4346億元）；深成指報14810.20點，漲0.22％，成交額為6875億元（上一交易日成交額為6671億元）；創指報3503.41點，跌1％，成交額為3119億元（上一交易日成交額為3031億元）。
盤面上，新冠檢測、國防軍工、儲能等類股漲幅居前，數字貨幣、機場航運、景點旅遊等類股跌幅居前。
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