通膨壓力與變異病毒Omicron擴散，引發投資人焦慮；同時聯準會高度關注的通膨指標PCE指數，10月年增率高達4.1%，創1991年1月以來新高，上週美國FOMC會議記錄顯示，部份官員支持在必要狀況下，應透過貨幣政策抑制通膨，促使美國殖利率揚升並加深股市壓力。國內3大投信投顧經理人今天均強調，明年股市震盪一定會加大，資金配置必須要有股有債，尤其是退休資金。

富蘭克林證券投顧副總羅尤美表示，明年美國公債殖利率將呈震盪走高，可望站穩2%。而富邦證券總經理郭永宜也認為，明年投資人可留意債市的投資點，若美國10年期公債殖利率站上2%，則是債市的進場引信。

第一金投信投資長唐祖蔭今表示，2018年中美貿易戰，再歷經新冠疫情，全球低利率環境很難再回來，供應鏈的存貨模式也將轉變，過去供應鏈拉長沒關係，但未來是希望短鏈變碎鏈，不要斷鏈。疫情催化了經濟和產業環境的改變。

羅尤美表示，通膨風險下的投資方向，一個主流，3個潮流。主流仍在科技，3個潮流則分別是：一、國際趨勢如氣侯變遷。二、政策扶植、股息防禦，如基礎建設／公用事業。三、抗震避風港如波灣債及美國平衡型基金。

唐祖蔭表示，未來的市場風險：一、油價持續升高，推升通膨。二、疫情惡化，不利全球經濟繼續擴張。