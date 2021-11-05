氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日轉東南風，天氣回暖，西半部皆為晴時多雲，白天微熱、早晚涼，僅東半部偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天及7日結構鬆散的鋒面接近並掠過，北部、東半部偶有局部短暫雨的機率；中南部仍為多雲時晴，白天微熱、早晚涼的天氣；下週日晚北台灣轉明顯降雨，氣溫逐漸下降。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，入秋最強冷空氣南下，8日濕冷空氣影響，苗栗以北濕冷，北、東有雨；9日逐漸轉乾，平地最低氣溫將降至14度左右〔台北市氣象局約可降至16度，但未達大陸冷氣團定義；10日、11日乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南微熱，各地早晚冷；清晨冷空氣若與「夜間輻射冷卻」加成，則平地最低氣溫將可降至12、13，台北市氣象局亦有降至14度左右的機率。不過，模式模擬仍在調整中，是否會成為首波「大陸冷氣團」？有「不確定性」，需持續觀察。