基隆市驚傳12至17歲已有400多名青少年施打第二劑BNT疫苗，市議員林旻勳今天於議會施政總質詢時，質疑是否有疏失？對此，衛生局長吳澤誠指出，10月中旬有接獲中央通報，因疫苗調度問題要將施打期程放寬，並通報給醫療院所及學校，可能是過程有疏漏，將進行檢討。

市議員林旻勳今天於議會施政總質詢時，質疑是否有疏失？（陳彩玲攝）

林旻勳表示，青少年施打BNT第二劑引發心肌炎風險增加10倍，另根據媒體報導，台灣青少年施打BNT疫苗後，心肌炎發生率又比美國高2倍，而昨天中央流行疫情指揮中心於疫情記者會宣布12至17歲青少年緩打，但暖暖國高中卻有約400名學生已接種第二劑。

林旻勳指出，指揮中心一直沒有公布第二劑接種期程，為什麼衛生局那麼趕著為學生接種？他說，這段時間不斷有家屬到服務處哭著陳情，自己的小孩就讀暖中已接種第二劑，但詢問就讀其他高中學生都都尚未施打，質疑為何全基隆市只有一所學校成為白老鼠，過程中是否有疏失？

衛生局長吳澤誠指出，可能是訊息傳達過程有疏漏，將進行檢討。

對此，衛生局長吳澤誠表示，10月中旬有接到中央通知，因疫苗調度問題，將青少年施打第二劑BNT疫苗時間從4周放寬至10周，他說，接到訊息後有同步轉告給所有醫療院所和學校，並將所有基隆市國高中學生的接種期程往後延，但唯有這間學校照原安排時段。

媒體進一步提問，是否未告知醫療院所才出現烏龍，又或是醫療院所疏失？吳澤誠未正面回應，僅表示，很感謝這間醫療院所熱心公益進到校園為學生注射疫苗，對於這次疏忽會進行檢討，包括各方面訊息傳遞，以及每個環節，都會加強管理，另外，已施打第二劑的同學都會加強健康監測，目前沒有不良反應通報。

基隆市長林右昌補充說明，青少年施打疫苗是專案，當時第一劑、第二劑接種期程皆已事先規畫，而中央是因為疫苗調度問題才會放寬至10周，由於暖中的合約醫院有足夠疫苗，才會按原定時間接種。