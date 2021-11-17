有鑒於明天就要開放混打意願登記，中央流行疫情指揮中心醫療應變組組長羅一鈞今透露，台大AZ混打臨床試驗出爐，詳細報告明天會說明，但初步看起來，收案399人中，AZ混打莫德納的效果最好，與兩劑都接種莫德納保護力相當，不過副作用也相對較大，提供民眾參考。

羅一鈞說，台大研究期中報告，近期將開記者會做詳細說明。該研究共收案400人，第一劑AZ有300人、莫德納100人，但有一人因為服用免疫製劑而被排除，所以最後共399人。

羅一鈞指出，台大混打研究共分成四組，並完成接種後28天抽血研究，初步結論為，效果部分以抗體反應來說，混打比打兩劑AZ較高，與接種兩劑莫德納相當。混打的副作用會比稍為大一點。注射部位疼痛、發燒與倦怠都有。

羅一鈞表示，混打間隔多久比較好，間隔八周的抗體反應會比四周更好，與兩劑莫德納的效果相當，且間隔八周在打，目前看起來副作用發生的機率較小。

因此，羅一鈞也說，後續真正宣布開放接種時，會規劃間隔在八周以上進行混打，避免太短間隔混打，效果還未達到最好，且副作用也會較多，目前規劃以八周「AZ＋莫德納或BNT為主。」