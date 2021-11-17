日本目前開放12歲以上青少年施打輝瑞或莫德納的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，日本厚生勞動省規劃，對於5歲到11歲的兒童族群，最快明年2月起開始接種。

日本放送協會（NHK）報導，日本目前國內核准的COVID-19疫苗接種年齡，美國輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）疫苗都是12歲以上，英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗為18歲以上。

輝瑞公司本月10日向厚生勞動省申請將5到11歲族群也納入施打對象。

厚勞省目前正在審查疫苗的有效性與安全性，若核准對5到11歲接種，最快可能從明年2月起開打。

厚勞省已通知各地方政府進行相關安排，為兒童施打疫苗時須先仔細說明疫苗有效性與安全性，並獲得同意；若發生副作用時要進行適當的初期處置等。

報導指出，專家間對5到11歲是否該接種疫苗意見分歧，厚勞的分科會將持續討論。