打錯疫苗還升官？新竹縣峨眉鄉衛生所上月發生護理師幫4名幼童，接種過期流感疫苗的案件，未料在舉辦考紀會前，該護理師已升任正式護理長，新竹縣議員連郁婷17日在總質詢指出，該護理師去年3月也曾發生打錯疫苗案件，質疑衛生局讓未落實三讀五對的護理師升官不合理。

新竹縣衛生局長殷東成上午在議會答詢時，表示他不清楚去年3月發生的打錯疫苗案件，會再了解狀況，下午則表示，經查詢後，該護理師確實也曾在去年3月打錯過疫苗，但該所未依規通報，已要求該所寫報告、進一步調查，至於該護理師正式兼任護理長的人事案，在發生打錯疫苗之前已核定，將視情節做適當調整和懲處。

峨眉鄉衛生所10月14日發生4名幼童錯打到過期疫苗事件，新竹縣衛生局於11月4日舉辦考紀會，對全所人員做出懲處，負責管理疫苗和實際執行施打的護理人員2人各記小過1支，2個負責登錄所有疫苗使用狀況的護理人員分別記申誡2支和1支，衛生所主管連帶申誡2次。

衛生局也指出，打錯疫苗的護理師原本是代理護理長，正式兼任護理長的派令在10月12日核定、於10月28日發下，並非發生打錯疫苗事件還升官。

不過連郁婷也質疑，該護理師去年3月也將只能打在5歲以上幼兒的疫苗錯打到更年幼的孩童，今年又是同一人發生打到過期流感疫苗案件，顯示該名護理師並未落實接種疫苗該做的三讀五對，且負責督導的衛生局疾病管制科，也沒有人遭懲處。

衛生局指出，經調查後，發現峨眉鄉衛生所未把去年打錯疫苗的案件，依規通報，已要求該所寫報告，屆時將視疏失進行人事調整和懲處。