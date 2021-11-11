華碩(2357)公布第3季財報，昨日舉行法說，公司今年前3季獲利勝去年全年，但今早股價不漲反跌，失守5日線。美系外資認為PC通路庫存增加，意味著終端需求轉為疲弱，因此持較保守態度，給予華碩「減碼」評等，目標價300元。但外資認為，華碩潛在的現金股利35～40元還是有亮點。

華碩累計前3季品牌合併營收達3585.71億元，年增33.4％，毛利率20.57％，年增3.61個百分點，營益率10.01％，年增3.64個百分點，稅後純益324.91億元，年增94.4％，每股純益43.74元。

外資指出，華碩第3季庫存水位提高，公司將開始管理其零組件採購，並嘗試消化已建立庫存的零組件。由於零組件庫存增加，這也反映了終端需求轉為疲弱。未來幾個季度利潤正常化，將可能為股價帶來了逆風。

華碩昨日法說也強調，除了為今年帶來強勁動能的PC及板卡外，在AI應用及AIoT領域鎖定智慧製造、智慧醫療及智慧零售三大產業，也逐步浮現潛在成長動能。

今早，華碩宣布DIY組裝玩家期盼已久的「ASUS GeForce RTX3070 Noctua特仕版」，將於11月12日正式開賣。由顯示卡之王華碩與風扇專家Noctua技術合作，開發出同級產品中最低溫、最安靜的風冷顯示卡，此顯示卡體積占4.3個插槽空間，徹底發揮Noctua風扇的氣流特性，全面釋放ASUS GeForce RTX 3070顯示卡的強悍效能。