↑出席《紅色通緝令》首映的錦榮，見到蓋兒加朵本尊頓時化為小粉絲。（Netflix提供）

Netflix年度大片《紅色通緝令》於台灣時間4日在洛杉磯盛大舉行首映活動，該片由巨石強森（Dwayne Johnson）、蓋兒加朵（Gal Gadot）、萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）夢幻共演，6月剛生完第3胎蓋兒，昨以搶眼的亮紅雞尾酒禮服展現完美恢復的姣好身材，她開心表示：「跟兩位男士合作真的開心又愉快，拍攝過程最大的挑戰就是我不能笑場，我要保持戲裡的神秘面貌，不可以偷笑，但天知道我多愛大笑啊！」

蓋兒因演出「神力女超人」成為全球女孩的偶像，但她透露3個女兒卻不完全了解媽媽的巨星身份，「我的小孩只知道我是演員，有名的演員，除此之外對我的工作了解有限，畢竟我是他們的媽媽」。她在《紅色通緝令》飾演全球最惡名昭彰的美術品怪盜，最喜愛片中與巨石強森跳舞的橋段，透露乍看只是輕鬆地邊跳舞邊講話，但其實雙方步步為營，劇中充滿各種轉折及驚喜，直呼超好玩，也打得很過癮！

片中飾演FBI犯罪側寫員的巨石強森也十分期粉絲們欣賞這部新作，「我們像是帶粉絲進入一段旅程，一路給大家許多驚喜和轉折，絕對出乎意料，絕對猜不到」，並不忘拉攏粉絲心嘴甜表示：「粉絲都懂，品味也很好，我的直覺告訴我這部片會是賣座強片，一部電影是一般好還是超級棒，演員邊拍會邊有感覺，我可以感覺到粉絲會喜歡，他們都很聰明！」

萊恩雷諾斯在《紅色通緝令》展現生涯最炫目的動作演出，同樣飾演藝品大道的他，最難忘一場他在博物館4層樓高鷹架上跑跳對打的動作場面，連他自己都不禁懷疑是否真得能這樣跑，直呼自己「真的瘋」。他表示與兩位對手都有十幾二十年的交情，所以從一開始就有輕鬆自然的好默契，「這是一部無敵爽的動作喜劇冒險片，各種爽快的元素都有，要找到這樣的三人組合是史無前例」。

值得一提的是，目前人在洛杉磯的錦榮與女友Kirstin Leigh也受邀參加了《紅色通緝令》首映會，兩人在現場看到蓋兒加朵本尊時，都化身為粉絲開心直呼：「能與蓋兒加朵在同一片空氣下呼吸超興奮！」《紅色通緝令》將於11月12日下午3點於Netflix獨家在全球190個國家盛大上線！