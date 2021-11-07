日前彭博社報導，美國國防部「2021年度中國軍力報告」將中共犯台條件之一的「外國在台駐軍」刪除，合併為「外國軍隊干預台灣內部事務」。國民黨立委江啟臣表示，對美軍購強化自我防衛能力雖是必須，但蔡政府也要明白，維持兩岸和平是執政者的責任，戰爭是最後手段，備戰之外更要有其他積極作為，找出兩強相爭下台灣的生存之道。

美國前國家安全顧問歐布萊恩表示，中共可能考慮在2024前對台動武，認為犯台可能性提高，並在2027年以武逼談，近日美國國會提出「台灣嚇阻法案」，每年融資20億美元提供台灣採購軍備，更被認為是全球戰爭熱點之一。

江啟臣表示，國際認為兩岸已是兵凶戰危的狀態，但國內民調卻顯示有64％民眾認為兩岸不太可能發生，到底是國人的危機意識不足？還是國際的認知錯誤？還是有刻意的認知作戰？

對於國防部長邱國正稱，兩岸軍事情勢是他從軍40年來最嚴峻，國安局長陳明通說，蔡政府任內都不會有事。江啟臣質疑，一個政府兩套說法，到底兩岸情勢如何，是不是真的已到兵凶戰危，為何不清楚說明，讓國人充分理解才能做好各種準備。

江啟臣指出，面對中共武嚇不斷，加強軍備、提升軍力是必須，但除了大量採購軍武備戰之外，政府難道不該找出戰爭以外的選項？國防部長邱國正也說過，戰爭之前都是七分政治、三分軍事，蔡政府的七分政治在哪裡？

他說，美中對抗是促使兩岸對立升高的重要因素之一，我們因為民主的價值信念相同，選擇和美國同盟，但台灣是否該成為美國的馬前卒，甚至淪為代理人戰爭，則是攸關國家存亡問題。

江啟臣強調，對美軍購強化自我防衛能力雖是必須，但蔡政府也要明白，維持兩岸和平是執政者的責任，戰爭是最後手段，備戰之外更要有其他積極作為，找出兩強相爭下台灣的生存之道。

他認為，難道美中對抗對立愈趨嚴重，台灣就只能舉債借錢加購武器延長役期當別人的馬前卒嗎？政府不能更不該跟著兩強恐嚇人民，號稱棋手的蔡政府，應該要告訴人民的選項在哪裡？到底是為誰而戰？為何而戰？

江啟臣直言，他身為中華民國的後備軍人，絕對會為中華民國而戰，但他反對台灣無端捲入美中對抗的衝突，更反對台灣成為兩強爭霸博弈賽局中的籌碼與犧牲品。