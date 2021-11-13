隨著各國邊境解封，接種高端疫苗的民眾卻面臨出國的問題，指揮中心昨(12日)宣布，已接種一劑或兩劑高端疫苗的民眾，如因入境他國需提交該國要求的COVID-19疫苗接種證明，可依需求於出國前接種經我國食品藥物管理署核准專案輸入的疫苗。對此，民眾黨發言人楊寶楨昨在臉書嗆問蔡政府，是混打還是重打？並質疑，「請問政府能保證高端『混打』其他廠牌疫苗，對人體不會有任何負面影響？如果真不幸發生什麼狀況，誰來負責？」

楊寶楨在臉書怒問，是混打還是重打？把人民的身體當什麼？繞了一圈白挨兩針，結果想出國還是得打國際認證的疫苗，於是得打到四針，「請問民進黨政府當初在高端疫苗連二期都還沒完全解盲的時候，把高端吹捧上天，開放大規模施打在國民身上，到底安什麼心眼？憑什麼要國人當免費的白老鼠？人民的納稅錢也不是這樣給政府亂花的。」

針對高端尚無法獲國際有效認證，影響民眾出國一事，指揮中心昨宣布已打高端者可混打其它疫苗，但也提醒，目前尚無臨床研究或臨床試驗證實高端疫苗與其他廠牌COVID-19疫苗交替使用之安全性與有效性，依國外小規模臨床研究顯示，接種不同廠牌(製程)之COVID-19疫苗者，其副作用發生比率及嚴重度均較接種同一廠牌者高，民眾應衡酌接種必要性、感染與接種後副作用風險，並經醫師評估後再接種。

對於指揮中心的提醒，楊寶楨質疑，請問沒有臨床試驗的科學根據，混打後是否安全和有效，有什麼副作用都不知道，要醫生如何評估？政府一句話就想把責任推得一乾二淨，「請問政府能保證高端『混打』其他廠牌疫苗，對人體不會有任何負面影響？如果真不幸發生什麼狀況，誰來負責？」