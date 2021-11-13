兩國邦交警鐘長鳴之際，即將卸任的宏都拉斯總統奧蘭多‧葉南德茲應我國政府邀請，於12日晚間抵台訪問。同一時刻，最新一期的《紐約客》雜誌刊出一篇長文，大標題是：〈宏都拉斯總統是毒梟的貿易商嗎？〉

沒錯！《紐約客》指摘的，正是此刻在台灣當蔡英文總統座上賓的宏都拉斯總統葉南德茲。

2018年，美國在邁阿密逮捕了宏都拉斯國會議員安東尼‧葉南德茲，指控他擔任毒梟的交通，運送超過18萬5千公斤的古柯鹼進入美國，數量之大，足以讓全美國人每人吸食5劑。安東尼‧葉南德茲的哥哥，正是宏都拉斯的總統奧蘭多‧葉南德茲。今年3月20日紐約法院審理葉南德茲一案時，法院外，來自宏都拉斯的民眾用擴音器高呼口號、唱著歌、高舉著標語牌，揮舞著藍白相間的宏國國旗，相互推擠。標語牌上寫著：「別放過毒梟政客」、「引渡毒梟總統」。

美國檢察官指控葉南德茲兄弟是宏都拉斯「國營毒品貿易公司」的核心人物。他們將哥倫比亞的古柯鹼運進美國，也和墨西哥錫亞羅納販毒集團合作。他們接受墨西哥著名毒梟矮子古茲曼百萬美金的賄賂，並將販毒所得的數百萬美金，以總統葉南德茲的名義移作政治獻金。他們販賣軍械武器給毒梟，還將美國與宏國的掃毒行動透露給毒販。美國檢察官指控毒梟弟弟時常攜帶的烏茲衝鋒槍上，刻有哥哥名字縮寫（J.O.H）和總統的頭銜，他們倆將宏都拉斯成為全球古柯鹼的轉運中心，使宏國成為全球最危險的地方。

美國法院最後判決安東尼‧葉南德茲終生監禁，沒收1億3900萬犯罪所得。葉南德茲總統除了表示遺憾外，堅決否認一切指控。不過，多數宏國民眾並不相信總統的否認。他們也譴責美國支持腐敗的中南美洲政府和流氓政客，導致饑荒和悲劇。

奧蘭多‧葉南德茲總統大學時修習法律，幹過律師，90年代投身政壇。他反對同性婚姻、反對墮胎，贊成公立學校強制研讀聖經，十足的保守分子。諷刺的是，葉南德茲第一次當選總統時，不僅大舉肅清貪汙的警隊，還同意與美國合作進行掃毒行動。如今，卻遭指控是毒梟王國的中流砥柱。甚麼原因讓葉南德茲判若兩人？果真是權力使人腐化嗎？

位在中美洲的宏國，長期來都是美國的禁臠附庸，美國金援宏國數10億美金，宏國也是美軍重要的戰略基地。宏國政治成也美國，敗也美國。前美國駐宏國大使不諱言地對《紐約客》說道：葉南德茲是個邪惡的無賴，他知道美國要甚麼，也知道可以藉此來勒索我們。另一位孰悉拉美局勢的美國專家也對《紐約客》說：宏都拉斯有今天，因為我們睜一眼閉一眼。2019年葉南德茲總統的毒梟弟弟被美國起訴時，美國駐宏國大使居然還推文讚揚兩國關係緊密穩固。

美國與葉南德茲的恩恩怨怨，處在中美衝突風暴邊緣的台灣理應有所警惕。宏都拉斯對台灣予取予求，是美國默許所致，還是宏國政客明白求生之道？拜習視頻會議後，台美關係一樣緊密穩固嗎？宏國大選後，葉南德茲總統會不會因剩餘價值不存而遭美國引渡？子女都在台灣求學工作，即將卸任的葉南德茲此番來台，是在美國默許下尋求另類的政治庇護嗎？這些問題蔡政府都應正視。（作者為資深媒體人）